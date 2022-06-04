О нас

В воскресенье в Азербайджане ожидается до 39° тепла

В воскресенье в Азербайджане ожидается до 39° тепла В Баку и на Абшеронском полуострове 5 июня будет в основном без осадков.
Экология
4 июня 2022 г. 12:48
В воскресенье в Азербайджане ожидается до 39° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 июня будет в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем - 31-36°, в Баку ночью - 20-22° тепла, днем - 33-35°. Атмосферное давление понизится с 758 мм до 755 мм ртутного столба, что ниже нормы. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-55%, днем - 40-45%.

В большинстве районов погода будет в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных местностях возможны грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем - 34-39°, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 22-27°.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bazar günü havanın temperaturu 39 dərəcəyədək yüksələcək

Самое читаемое

Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
28 мая 2022 г. 15:44
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
28 мая 2022 г. 21:38
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
30 мая 2022 г. 14:40
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi