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    ​В воскресенье в Азербайджане ожидаются дожди

    В Баку ночью прогнозируется 8-10, днем 12-14 градусов тепла

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами туман, утром и днем в некоторых частях полуострова возможны дожди. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 29 ноября будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-11, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 12-14 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, в некоторых восточных районах ожидаются дожди, местами возможен туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.

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