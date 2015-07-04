Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В воскресенье в Азербайджане будет 39 градусов тепла.

Об этом Report сообщила заместитель директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По его словам, 5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Г.Мамедова отметила, что завтра в столице будет преобладать северный ветер, который днем сменится на северо-восточный. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 28-33 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона будет составлять 23-24 градусов тепла.