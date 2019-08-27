​В выходные в Азербайджане будет прохладно

В выходные ожидается прохладная погода.

Днем 26 августа на территории страны были относительно стабильные погодные условия, преимущественно без осадков, однако с вечера 26 августа до утра 27 августа в некоторых местах шел дождь, грозы. Количество выпавших осадков составило 1-9 мм, в Седареке - 14 мм.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Сообщается, что погодные условия в первой половине недели будут обусловлены надвигающимся с севера антициклоном. В большинстве районов осадков не предвидится, однако в некоторых северных и западных районах утром и вечером ожидаются дожди, грозы. В отдельных частях Большого Кавказа вероятны ливни, град.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится, в центрально-низменных районах ожидается 32-37, в горных районах - 21-26 градусов тепла.

В конце недели ожидаются нестабильные погодные условия, 30 августа в стране ожидаются грозы, временами дожди, 31 августа, 1 сентября в некоторых местах вероятны ливневые дожди, град.

Температура воздуха постепенно понизится. В центрально-низменных районах ожидается 25-30, в горных районах - 15-20 градусов тепла. Будет преобладать восточный ветер, в отдельные дни усилится до 20-25 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове 28-29 августа пройдет преимущественно без осадков, однако утром в некоторых местах вероятны кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 29-33 градуса тепла.

В последние дни недели ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди. В некоторых местах полуострова вероятны интенсивные дожди. Будет преобладать северный ветер, временами усилится до 18-23 м/с. Температура погоды будет относительно прохладной, максимальная температура составит 23-25 градусов тепла.