В Венесуэле растаял последний горный ледник Ла-Корона

Венесуэла потеряла свой последний горный ледник, став первой страной в современной истории, утратившей все запасы льда в горах.

Венесуэла потеряла свой последний горный ледник, став первой страной в современной истории, утратившей все запасы льда в горах.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Guardian.

Ледник Губольдта, также известный как Ла-Корона, находился на горном хребте Сьерра-Невада-де-Мерида на высоте около 5000 над уровнем моря. Его объем сократился настолько, что ученые переклассифицировали в объект в ледяное поле площадью около двух гектаров.

Предполагалось, что Ла-Корона просуществует еще как минимум 10 лет, но в последние годы исследователи не могли вести наблюдения из-за политической нестабильности в латиноамериканской республике.

По словам венесуэльского климатолога Максимилиано Эрреры, следующими претендентами на избавление от горных ледников считаются Индонезия, Мексика и Словения. Ученый добавил, что последний раз растопление высокогорных льдов происходило после окончания малого ледникового периода в XIX веке.