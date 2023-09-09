В Великобритании зафиксирован самый жаркий день в году

В Великобритании был зафиксирован самый жаркий день в году, сообщила национальная метеорологическая служба страны.

В Великобритании зафиксирован самый жаркий день в году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила Национальная метеорологическая служба страны.

По предварительным данным, в аэропорту Хитроу было зафиксировано 32,7 градуса по Цельсию, предыдущий максимум в этом году был достигнут в четверг и составил 32,6 C.

По данным Met Office, уже шестой день подряд в Великобритании фиксируется температура выше 30 C, что значительно выше среднего для этого времени года.

Напомним, что в Великобритании самая высокая температура за всю историю наблюдений была зафиксирована в июле 2022 года-40°С.