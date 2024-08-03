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В Узбекистане создается Климатический совет при президенте страны

В Узбекистане создается Климатический совет при президенте страны При президенте Узбекистана будет создан Климатический совет.
Экология
3 августа 2024 г. 13:42
В Узбекистане создается Климатический совет при президенте страны

При президенте Узбекистана будет создан Климатический совет.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, соответствующий указ подписал президент страны Шафкат Мирзиёев.

Совет станет высшим консультативным органом при президенте по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

Среди основных задач совета — мониторинг выполнения Узбекистаном обязательств, исходящих из Рамочной конвенции ООН по изменению климата от 1992 года и Парижского соглашения от 2015 года.

В целях повышения научно-академического потенциала и развития фундаментальных исследований в стране в Центральноазиатском университете по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University) будет создан Климатический научный форум.

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