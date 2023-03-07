В третий вторник Новруза на землях лесного фонда посажено 20 тыс. деревьев

В третий вторник Новруза (Йел чяршянбяси) на землях лесного фонда Загатальского, Шекинского, Габалинского, Шамахинского, Шабранского, Гейгельского, Сабирабадского, Губинского, Бардинского, Товузского, Шамкирского и Агджабединского районов были проведены а

В третий вторник Новруза (Йел чяршянбяси) на землях лесного фонда Загатальского, Шекинского, Габалинского, Шамахинского, Шабранского, Гейгельского, Сабирабадского, Губинского, Бардинского, Товузского, Шамкирского и Агджабединского районов были проведены акции по посадке деревьев.

Об этом Report сообщил официальный представитель Службы развития лесов Вахид Фарзалиев.

"При участии сотрудников региональных лесохозяйственных центров было посажено в общей сложности 20 000 саженцев различных видов деревьев", - отметил он.