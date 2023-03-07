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В третий вторник Новруза на землях лесного фонда посажено 20 тыс. деревьев

В третий вторник Новруза на землях лесного фонда посажено 20 тыс. деревьев В третий вторник Новруза (Йел чяршянбяси) на землях лесного фонда Загатальского, Шекинского, Габалинского, Шамахинского, Шабранского, Гейгельского, Сабирабадского, Губинского, Бардинского, Товузского, Шамкирского и Агджабединского районов были проведены а
Экология
7 марта 2023 г. 18:30
В третий вторник Новруза на землях лесного фонда посажено 20 тыс. деревьев

В третий вторник Новруза (Йел чяршянбяси) на землях лесного фонда Загатальского, Шекинского, Габалинского, Шамахинского, Шабранского, Гейгельского, Сабирабадского, Губинского, Бардинского, Товузского, Шамкирского и Агджабединского районов были проведены акции по посадке деревьев.

Об этом Report сообщил официальный представитель Службы развития лесов Вахид Фарзалиев.

"При участии сотрудников региональных лесохозяйственных центров было посажено в общей сложности 20 000 саженцев различных видов деревьев", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYel çərşənbəsində 20 000 ağac əkilib

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