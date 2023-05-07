В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева прошла акция по посадке деревьев

По инициативе Милли Меджлиса в поселке Мушфигабад прошла акция по озеленению в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

По инициативе Милли Меджлиса в поселке Мушфигабад прошла акция по озеленению в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в акции, в которой посажены эльдарские сосны и оливковые деревья, приняли участие руководство Милли Меджлиса, депутаты, сотрудники аппарата ММ и т.д.

Цель акции - оздоровление экологической обстановки, продолжение традиций пропаганды экологической культуры и общественной заботы о природе, а также содействие охране окружающей среды через поощрения посадок деревьев и озеленения вообще.