О нас

В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева прошла акция по посадке деревьев

В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева прошла акция по посадке деревьев По инициативе Милли Меджлиса в поселке Мушфигабад прошла акция по озеленению в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.
Экология
7 мая 2023 г. 17:40
В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева прошла акция по посадке деревьев

По инициативе Милли Меджлиса в поселке Мушфигабад прошла акция по озеленению в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в акции, в которой посажены эльдарские сосны и оливковые деревья, приняли участие руководство Милли Меджлиса, депутаты, сотрудники аппарата ММ и т.д.

Цель акции - оздоровление экологической обстановки, продолжение традиций пропаганды экологической культуры и общественной заботы о природе, а также содействие охране окружающей среды через поощрения посадок деревьев и озеленения вообще.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar ağacəkmə tədbirləri davam edir

Самое важное

Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
6 мая 2023 г. 18:22
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
5 мая 2023 г. 23:46
Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03
Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
ФотоЛейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
5 мая 2023 г. 20:52
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
5 мая 2023 г. 20:43
Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
ФотоПрезидент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
5 мая 2023 г. 18:28
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
5 мая 2023 г. 16:38
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi