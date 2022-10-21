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В связи с расширением дороги в Баку будут пересажены зеленые насаждения

В связи с расширением дороги в Баку будут пересажены зеленые насаждения В Баку в связи с обеспечением бесперебойного движения транспортных средств от проспекта Бабека до улицы Бекира Чобанзаде, от улиц М.Мехдизаде и С.Оруджева до улицы Юсифа Сафарова, а также создания постоянного поворота направо от станции метро «Хатаи» до у
Экология
21 октября 2022 г. 17:10
В связи с расширением дороги в Баку будут пересажены зеленые насаждения

В Баку в связи с обеспечением бесперебойного движения транспортных средств от проспекта Бабека до улицы Бекира Чобанзаде, от улиц М.Мехдизаде и С.Оруджева до улицы Юсифа Сафарова, а также создания постоянного поворота направо от станции метро «Хатаи» до улицы Н.Рафиева выдано заключение экологической экспертизы проектам по расширению дорог за счет переноса зеленых насаждений.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве экологической экспертизы.

В агентстве была проведена встреча с участием представителей соответствующих государственных структур по регулированию движения автомобильного транспорта в Баку.

На мероприятии также состоялся обмен мнениями по вопросам пересадки зеленых насаждений, представляющих угрозу безопасности транспортного движения, а также срезания частей деревьев и кустарников, загораживающих дорожные знаки, просвещения населения в этой сфере и др.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yolun genişləndirilməsi ilə əlaqədar yaşıllıqlar köçürüləcək

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