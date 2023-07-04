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Необходимо принимать меры административного наказания в отношении наносящих вред природе

Необходимо принимать меры административного наказания в отношении наносящих вред природе "Наиболее эффективным способом предотвращения нанесения экологического ущерба является применение механизмов административного наказания. В связи с подобными инцидентами необходимо принимать меры административного наказания".
Экология
4 июля 2023 г. 16:46
Необходимо принимать меры административного наказания в отношении наносящих вред природе

"Наиболее эффективным способом предотвращения нанесения экологического ущерба является применение механизмов административного наказания. В связи с подобными инцидентами необходимо принимать меры административного наказания".

Об этом Report сказал председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Амин Мамедов, комментируя случаи умышленного причинения вреда природе.

Он добавил, что сформировать общественное осуждение в определенном смысле можно, освещая проблему через соцсети:

"Однако и обнародование проблемы в социальных сетях - это не полное решение. Наиболее эффективным решением является применение административных механизмов. В связи с подобными инцидентами необходимо обязательно принимать меры административного наказания. Совершающие такие поступки обычно игнорируют общественное осуждение. Поэтому необходимо, чтобы вмешивалась полиция, необходимы определенное предупреждение и карательные меры".

По словам А.Мамедова, важно проводить и просветительскую работу:

"Во избежание подобных явлений необходимо просвещать людей. Рассказывать детям об этом в школе и дома. В таком случае можно будет предотвратить нанесение вреда окружающей среде".

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