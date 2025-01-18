В связи с ожидаемой ветреной погодой в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой днем 19 и 20 января в некоторых регионах.
Об этом Report сообщили в ведомстве.
Сообщается, что в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Джебраиле, Губадлы, Дашкесане, Гедабеке, Джульфе, Ордубаде, Гяндже, Гёранбое, Нафталане, Гёйгёле, Газахе, Джейранчёле, Агдаме, Самухе, Шамкире, Товузе, Агстафе, Нефтчале, Гобустане, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Сальяне, Гаджигабуле, Евлахе, Мингячевире, Тертере, Барде будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому предупреждению.