В связи с ожидаемой ветреной погодой в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение

В связи с ожидаемой ветреной погодой в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой днем 19 и 20 января в некоторых регионах.

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Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой днем 19 и 20 января в некоторых регионах. Об этом Report сообщили в ведомстве. Сообщается, что в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Джебраиле, Губадлы, Дашкесане, Гедабеке, Джульфе, Ордубаде, Гяндже, Гёранбое, Нафталане, Гёйгёле, Газахе, Джейранчёле, Агдаме, Самухе, Шамкире, Товузе, Агстафе, Нефтчале, Гобустане, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Сальяне, Гаджигабуле, Евлахе, Мингячевире, Тертере, Барде будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому предупреждению. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram