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В связи с Международным днем Земли прошла акция по посадке деревьев

В связи с Международным днем Земли прошла акция по посадке деревьев При совместной организации общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов 20 апреля в поселке Мушфигабад в рамках "Зеленого марафона" состоялась очередная акция по посадке деревьев.
Экология
20 апреля 2023 г. 19:58
В связи с Международным днем Земли прошла акция по посадке деревьев

20 апреля в поселке Мушфигабад состоялась очередная акция по посадке деревьев в рамках "Зеленого марафона".

Об этом сообщает Report со ссылкой на IDEA.

Было отмечено, что в ходе акции, организованной общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, с участием волонтеров на площади в 1 гектар было высажено более 500 эльдарских сосен и оливковых деревьев, соответствующих почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Акция посвящена "Международному дню Земли". Согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году, "Международный день Земли" отмечается ежегодно 22 апреля.

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