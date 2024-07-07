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В Сумгайыте прошел фестиваль "Обменяй отходы на подарки"

В Сумгайыте прошел фестиваль "Обменяй отходы на подарки" В Сумгайыте при поддержке городской исполнительной власти и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана прошел фестиваль "Обменяй отходы на подарки", приуроченный к Международному дню ​​отказа от полиэтиленовых пакетов.
Экология
7 июля 2024 г. 17:21
В Сумгайыте прошел фестиваль Обменяй отходы на подарки

В Сумгайыте при поддержке городской исполнительной власти и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана прошел фестиваль "Обменяй отходы на подарки", приуроченный к Международному дню ​​отказа от полиэтиленовых пакетов.

Как сообщает Report, в рамках фестиваля горожане сдали пластиковые бутылки на 2 033 литра, стеклянные - на 235 литров и 1 040 единиц отработанных батареек, получив взамен различные подарки.

На мероприятии были организованы интересные викторины, различные конкурсы, эковолонтеры нарисовали картины на холсте.

Фестиваль, организованный в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира", проводится в целях более эффективной переработки отходов, информирования общественности о вреде полиэтиленовых пакетов и их альтернативах.

Отметим, что Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов ежегодно отмечается 3 июля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda “Tullantıları hədiyyələrə dəyiş” festivalı keçirilib

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