В Сумгайыте прошел фестиваль "Обменяй отходы на подарки"

В Сумгайыте при поддержке городской исполнительной власти и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана прошел фестиваль "Обменяй отходы на подарки", приуроченный к Международному дню ​​отказа от полиэтиленовых пакетов.

В Сумгайыте при поддержке городской исполнительной власти и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана прошел фестиваль "Обменяй отходы на подарки", приуроченный к Международному дню ​​отказа от полиэтиленовых пакетов.

Как сообщает Report , в рамках фестиваля горожане сдали пластиковые бутылки на 2 033 литра, стеклянные - на 235 литров и 1 040 единиц отработанных батареек, получив взамен различные подарки.

На мероприятии были организованы интересные викторины, различные конкурсы, эковолонтеры нарисовали картины на холсте.

Фестиваль, организованный в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира", проводится в целях более эффективной переработки отходов, информирования общественности о вреде полиэтиленовых пакетов и их альтернативах.

Отметим, что Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов ежегодно отмечается 3 июля.