В Сумгайыте прошел фестиваль "Обменяй отходы на подарки"

В Сумгайыте при поддержке городской исполнительной власти и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана прошел фестиваль "Обменяй отходы на подарки", приуроченный к Международному дню отказа от полиэтиленовых пакетов.
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На мероприятии были организованы интересные викторины, различные конкурсы, эковолонтеры нарисовали картины на холсте.
Фестиваль, организованный в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира", проводится в целях более эффективной переработки отходов, информирования общественности о вреде полиэтиленовых пакетов и их альтернативах.
Отметим, что Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов ежегодно отмечается 3 июля.