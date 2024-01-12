В субботу в Баку ожидается снег и нулевая температура

13 января в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидаются осадки, которые днем местами перейдут в мокрый снег и снег.

13 января в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидаются осадки, которые днем местами перейдут в мокрый снег и снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня будет преобладать сильный северо-западный ветер.

В ночь с 12 на 13 января и днем 13 января ожидается около 4° тепла, а ближе к вечеру - около 0° градусов. Атмосферное давление повысится с 752 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидается снег и мокрый снег, в отдельных местах интенсивный. В некоторых районах временами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла, ночью в горах 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.