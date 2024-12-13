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В субботу в Баку ожидается мокрый снег 

В субботу в Баку ожидается мокрый снег  В Баку и на Абшеронском полуострове 14 декабря, ожидается дождливая погода, в некоторых частях полуострова местами выпадет мокрый снег.
Экология
13 декабря 2024 г. 13:11
В субботу в Баку ожидается мокрый снег 

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 декабря, ожидается дождливая погода, в некоторых частях полуострова местами выпадет мокрый снег.

Как Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, периодически усиливающийся северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха ночью и днем составит 2-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем 65-70%.

В районах Азербайджана местами ожидается снег, на отдельных территориях осадки примут интенсивный характер. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Западный ветер периодически усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-8° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 2-7° мороза.


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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for December 14
Версия на азербайджанском языке Şənbə günü Bakıya sulu qar yağacaq - PROQNOZ

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