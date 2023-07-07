Завтра в Баку ожидается 38 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 33-38° тепла. Атмосферное давление понизится с 756 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 35-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах может пройти небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром в некоторых районах туман. Умеренный восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 20-25° тепла.