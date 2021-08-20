В субботу в Баку ожидается 38 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами вероятен кратковременный небольшой дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем - 35-38° тепла, в Баку ночью - 24-26°, днем - 36-38° тепла.

Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70% и 35-40% днем.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 26-27°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21 августа на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью - 20-25°, днем - 35-40° тепла, в горах ночью - 13-18°, днем - 23-28° тепла.