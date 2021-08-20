О нас
Report Georgia
Аудио новости

В субботу в Баку ожидается 38 градусов тепла

В субботу в Баку ожидается 38 градусов тепла Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Экология
20 августа 2021 г. 13:42
В субботу в Баку ожидается 38 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами вероятен кратковременный небольшой дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем - 35-38° тепла, в Баку ночью - 24-26°, днем - 36-38° тепла.

Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70% и 35-40% днем.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 26-27°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21 августа на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью - 20-25°, днем - 35-40° тепла, в горах ночью - 13-18°, днем - 23-28° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather temperature to reach 38C on Saturday 
Версия на азербайджанском языке Şənbə günü Bakıda 38 dərəcə isti olacaq

Самое читаемое

В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
19 августа 2021 г. 19:24
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
16 августа 2021 г. 17:24
Лига конференций: Нефтчи сыграл вничью с Маккаби
ФотоЛига конференций: "Нефтчи" сыграл вничью с "Маккаби"
19 августа 2021 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 508 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 508 человек
14 августа 2021 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi