В субботу в Азербайджане ожидается 42 градуса жары

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 13 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно.

Будет преобладать северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-24, днем 35-40 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 38-40 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 752 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 55-65%, днем 25-35%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах будут грозы, ожидаются дожди, град. Утром в горах ожидается туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью будет 11-16, днем 20-25 градусов тепла.