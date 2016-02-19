В субботу в Азербайджане прогнозируются дожди, мокрый снег и снег

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ 20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, юго-восточный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным ветром, который усилится ближе к вечеру.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, местами мокрый снег и снег, возможен туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, в высокогорье до 10-15 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 20 февраля умеренные колебания метеорологических факторов в Баку и на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятны, однако высокая влажность может вызвать дискомфорт у некоторых людей. 21-22 февраля нормальные суточные показатели метеорологических факторов будут благоприятны для большинства населения.