В субботу в Азербайджане пойдет дождь и снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 марта временами ожидаются осадки, которые днем постепенно прекратятся.

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 марта временами ожидаются осадки, которые днем постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем - 5-7° тепла, в Баку ночью - 3-5°, днем - 5-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, который местами может быть интенсивным. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем 0-5° мороза.