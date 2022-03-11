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В субботу в Азербайджане пойдет дождь и снег 

В субботу в Азербайджане пойдет дождь и снег  В Баку и на Абшеронском полуострове 12 марта временами ожидаются осадки, которые днем постепенно прекратятся.
Экология
11 марта 2022 г. 13:08
В субботу в Азербайджане пойдет дождь и снег 

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 марта временами ожидаются осадки, которые днем постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем - 5-7° тепла, в Баку ночью - 3-5°, днем - 5-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, который местами может быть интенсивным. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем 0-5° мороза.

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Версия на английском языке Rainy and snowy weather expected on Saturday 
Версия на азербайджанском языке Şənbə günü yağış və qar yağacaq

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