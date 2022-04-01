О нас
Аудио новости

В субботу в Азербайджане ожидается 29 градусов тепла

В субботу в Азербайджане ожидается 29 градусов тепла В Баку и на Абшеронском полуострове 2 апреля будет переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
1 апреля 2022 г. 12:47
В субботу в Азербайджане ожидается 29 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 апреля будет переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами будет слабый туман.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем - 15-19° тепла, в Баку ночью - 8-10°, днем - 16-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем - 24-29° тепла, в горах ночью - 1-6°, днем - 12-17° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şənbə günü 29 dərəcə isti olacaq

Экслюзивные новости

Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
31 марта 2022 г. 18:19
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
31 марта 2022 г. 16:23
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
31 марта 2022 г. 15:31
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
31 марта 2022 г. 15:18
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
31 марта 2022 г. 14:39
Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии
Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии
30 марта 2022 г. 18:05
Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше
Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше
30 марта 2022 г. 16:42
Ограничения «Транснефти» по прокачке нефти не коснутся SOCAR
Ограничения «Транснефти» по прокачке нефти не коснутся SOCAR
30 марта 2022 г. 12:25
Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
29 марта 2022 г. 15:47
Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 марта 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi