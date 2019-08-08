В субботу температура воздуха прогреется до 37 градусов, в воскресенье похолодает

"Завтра температура воздуха немного поднимется относительно сегодняшнего дня и составит 30-32 градуса тепла. 10 августа (суббота) будет преобладать слабый юго-восточный ветер. Вновь ожидается повышение температуры".

Об этом Report сказала директор национального департамента гидрометеорологии МЭПР Азербайджана Умайра Тагиева.

Она сказала, что в столице максимальная температура составит 35-37 градусов тепла, погодные условия будут несколько влажными.

У.Тагиева отметила, что теплая погода продержится один день: "11 августа в столице опять ожидается усиление северного ветра. Естественно, при таких условиях упадет и температура воздуха. За последние 15 лет аналогичные погодные условия наблюдались в 2010 и 2013 годах, шли интенсивные дожди".