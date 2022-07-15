В субботу температура воздуха повысится до 43 градусов

16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер в течение дня сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью 22-26°, днем 34-39° тепла, в Баку ночью 24-26°, днем 37-39° тепла. Атмосферное давление снизится с 758 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55-60%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 22-27°, днем 37-40°, местами 42-43° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 27-32° тепла.