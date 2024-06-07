В субботу ожидаются дожди и грозы

8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром временами пасмурно, ближе к ночи в некоторых частях полуострова ожидаются небольшие кратковременные осадки, вероятны грозы. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются дожди.В горных и предгорных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром временами ожидается туман. На отдельных территориях восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 20-24°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-14°, днем 15-20° тепла.