О нас

В субботу ожидаются дожди и грозы

В субботу ожидаются дожди и грозы 8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
7 июня 2024 г. 13:20
В субботу ожидаются дожди и грозы

8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром временами пасмурно, ближе к ночи в некоторых частях полуострова ожидаются небольшие кратковременные осадки, вероятны грозы. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются дожди.В горных и предгорных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром временами ожидается туман. На отдельных территориях восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 20-24°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-14°, днем 15-20° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 8
Версия на азербайджанском языке Şənbə gününün havası açıqlanıb, yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
6 июня 2024 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi