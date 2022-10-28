О нас

В субботу ожидается дождливая погода

В субботу ожидается дождливая погода 29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.
Экология
28 октября 2022 г. 12:36
В субботу ожидается дождливая погода

29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром прогнозируется туман.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем 14-16° тепла, в Баку ночью 12-14°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление повысится до 769 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами возможны осадки, ожидается туман. Местами примет интенсивный характер, в горных районах вероятно выпадение снега. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 5-9° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şənbə günü hava yağışlı olacaq

Самое читаемое

Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi