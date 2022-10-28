В субботу ожидается дождливая погода

29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром прогнозируется туман.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем 14-16° тепла, в Баку ночью 12-14°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление повысится до 769 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами возможны осадки, ожидается туман. Местами примет интенсивный характер, в горных районах вероятно выпадение снега. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 5-9° тепла.