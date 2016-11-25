В субботу на территории Азербайджана осадков не ожидается

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ 26 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице и на полуострове местами возможен слабый туман.

Преобладающий юго-западный ветер ближе к вечеру сменится на северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-3, днем 5-8 градусов тепла, в Баку ночью будет 1-3, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 до 765 мм рт. ст., относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, прогнозируемый до вечера 26 ноября временами усиливающийся южный ветер может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта. Прогнозируемые в последующие дни слабые колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся южный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.