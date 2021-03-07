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В стране изменились погодные условия, высота волн на Каспии достигла 4,8 метра

В стране изменились погодные условия, высота волн на Каспии достигла 4,8 метра По состоянию на 13:00 сегодняшнего дня погодные условия на территории изменились, подул сильный северно-западный ветер
Экология
7 марта 2021 г. 14:27
В стране изменились погодные условия, высота волн на Каспии достигла 4,8 метра

По состоянию на 13:00 сегодняшнего дня погодные условия на территории изменились, подул сильный северно-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, максимальная сила ветра в Тертере составила 25 м/с, в Нафталане 23 м/с, в Набране, Губе, Нефтчале, Хачмазе – 20 м/с, в Балакене – 18 м/с, в Агдаме – 16 м/с, в Шеки – 15 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове – 35 м/с, в Сумгайыте, Маштаге – 30 м/с, на Нефт Дашлары – 29 м/с, в Пираллахы – 28 м/с, на Гум Адасы – 27 м/с, в Аляте, Бина – 24 м/с.

По данным со станции Нефт Дашлары, высота волн достигала 4,8 метра.

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Версия на азербайджанском языке Ölkədə hava şəraiti dəyişib, Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 4,8 metrə çatıb

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