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В Баку в следующие три дня будет дуть сильный ветер

В Баку в следующие три дня будет дуть сильный ветер 2-4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.
Экология
1 мая 2025 г. 17:13
В Баку в следующие три дня будет дуть сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана, 2-4 мая ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report, Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень предупреждения.

В Баку и на Абшеронском полуострове, Нахчыванской Автономной Республике, Дашкесане, Гедабее, Гёйгеле, Шамкире, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Мингячевире, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Джебраиле, Зангилане, Губадлы, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне и Хызы, а также Хачмазе, Шабране, Сиязани, Губе, Гусаре, Гобустане, Ширване, Шамахы, Исмаиллы, Билясуваре, Бейлагане, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Масаллы, Астаре, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Барде, Тертере и Агдаме будет дуть юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

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