В Сиязани оштрафован представитель асфальтового завода

В Сиязани оштрафован представитель асфальтового завода.

В Сиязани оштрафован представитель асфальтового завода.

Как сообщили Report в Государственной службе экологической безопасности, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками службы, выявлено, что в Сиязанском районе принадлежащий ООО 2 nömrəli Yol İstismarı асфальтовый завод загрязняет атмосферу дымом.

По словам представителя службы Халига Мирзаева, в результате разбирательства выявлено, что на заводе не установлено пылеуловительное оборудование, что приводит к выбросу в атмосферу чрезмерного количества отходов.

По факту в отношении уполномоченного представителя завода Хошбехта Адыгезалова составлен акт и протокол, он оштрафован в качестве должностного лица. Также дано принудительное поручение об установке очистительного оборудования.