О нас

В Сиязани оштрафован представитель асфальтового завода

В Сиязани оштрафован представитель асфальтового завода В Сиязани оштрафован представитель асфальтового завода.
Экология
24 июля 2023 г. 11:10
В Сиязани оштрафован представитель асфальтового завода

В Сиязани оштрафован представитель асфальтового завода.

Как сообщили Report в Государственной службе экологической безопасности, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками службы, выявлено, что в Сиязанском районе принадлежащий ООО 2 nömrəli Yol İstismarı асфальтовый завод загрязняет атмосферу дымом.

По словам представителя службы Халига Мирзаева, в результате разбирательства выявлено, что на заводе не установлено пылеуловительное оборудование, что приводит к выбросу в атмосферу чрезмерного количества отходов.

По факту в отношении уполномоченного представителя завода Хошбехта Адыгезалова составлен акт и протокол, он оштрафован в качестве должностного лица. Также дано принудительное поручение об установке очистительного оборудования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Siyəzəndə asfalt zavodunun nümayəndəsi cərimələnib

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi