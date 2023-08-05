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В Шуше установлена автоматическая метеорологическая станция

В Шуше установлена автоматическая метеорологическая станция 12:29
Экология
5 августа 2023 г. 12:58
В Шуше установлена автоматическая метеорологическая станция

В Шуше установлена автоматическая метеорологическая станция.

Как передает Report, об этом было сказано на заседании рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, действующего при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, которое состоялось в Шуше.

Было отмечено, что для восстановления гидрометеорологической сети на территории города Шуша завершены работы по установке автоматической метеорологической станции, оснащенной всеми необходимыми датчиками. Повышение уровня гидрометеорологической службы в регионе очень полезно для производственных и сельскохозяйственных отраслей, деятельность которых предполагается на территории района.

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Версия на английском языке Automatic meteorological station installed in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşa şəhərində avtomat meteoroloji stansiya quraşdırılıb

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