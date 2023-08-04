В Шуше проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам

Организован очередной визит на освобожденные территории рабочей группы, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Организован очередной визит на освобожденные территории членов рабочей группы, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, цель визита - проведение в Шуше очередного заседания рабочей группы по экологическим вопросам.

Заседание проходит под председательством руководителя рабочей группы, заместителя министра экологии и природных ресурсов Вугара Керимова.

Наряду с выполненными работами и текущими вопросами на заседании обсудят вопросы биоразнообразия города Шуша, управления твердыми бытовыми отходами, управления строительными отходами на освобожденных от оккупации территориях, охраны и обогащения зеленых насаждений, экологической оценки проектов, реализуемых в Шуше, и другие вопросы.