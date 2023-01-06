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В Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне выпадет снег

В Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне выпадет снег Сегодня в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне преимущественно без осадков, временами ожидается туман.
Экология
6 января 2023 г. 12:04
В Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне выпадет снег

Сегодня в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне преимущественно без осадков, временами ожидается туман.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит от 2° мороза до 3° тепла.

7 января, в основном, без осадков, временами ожидается туман. Однако ближе к ночи вероятны осадки, снег. Скорость западного ветра – 5-10 м/с. Температура воздуха составит ночью 3-6° мороза, днем до 2° тепла.

8 января временами ожидается снег, туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 5-8° мороза, днем 2-4° мороза.

9 января временами ожидается снег, туман. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 6-10° мороза, днем 3-5° мороза.

В Шуше, Кяльбаджане и Лачыне, начиная с ночи с 7 на 8 января до 12 января, ожидается изменение погодных условий, временами вероятен снег, в некоторых местах интенсивный.

Скорость западного ветра - 5-10 м/с, временами 15 м/с. Температура воздуха составит ночью 10-15° мороза, днем 5-7° мороза.

На дорогах ожидается гололед.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa, Kəlbəcər və Laçında qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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