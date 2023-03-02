В шести районах ликвидированы незаконные угольные скважины

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности в Лерикском, Агстафинском, Губинском, Габалинском, Зардабском и Гейгельском районах на приусадебных участках граждан были обнаружены угольные скважи

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности в Лерикском, Агстафинском, Губинском, Габалинском, Зардабском и Гейгельском районах на приусадебных участках граждан были обнаружены угольные скважины, в которых незаконно производился древесный уголь.

Об этом Report сообщил официальный представитель Госслужбы Бахруз Магомедов.

В отношении занимавшихся незаконной добычей угля жителей Лерикского района Адиля Шахвердиева, Агстафинского района – Тахира Мехдиева, Губинского района – Салмана Нифталиева и Сакита Абилова, Габалинского района – Дилары Замановой, Зардабского района – Рухуллы Юсифова, Гейгельского района – Самира Алиева и Габиля Вердиева приняты соответствующие законодательству меры.

Угольные скважины ликвидированы.