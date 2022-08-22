В Шеки горит лес в горной местности

Неподалеку от села Киш Шекинского района Азербайджана в лесной зоне горят кустарники.

Неподалеку от села Киш Шекинского района Азербайджана в лесной зоне горят кустарники.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, из-за того, что пожар произошел в горной местности со сложным рельефом, возникли трудности с привлечением на территорию техники: "Пожар в основном тушат вручную. Сейчас в тушении пожара задействованы до 100 сотрудников местных структур Министерства экологии и природных ресурсов и представители Государственной противопожарной службы МЧС”.