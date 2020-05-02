В Шахдагском национальном парке родился второй детеныш зубра

В рамках проекта реинтродукции зубров, осуществляемого общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родился еще один детеныш у ввезенных в Азербайджан зубров.

Как сообщает Report, об этом сообщила заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова.

По ее словам, на свет появились уже два детеныша зубров: "Детеныш здоров и уже присоединяется к стаду, приспосабливаясь к местным условиям. Согласно соглашению о сотрудничестве между Шахдагским национальным парком и общественным объединением IDEA, с целью восстановления поголовья зубров, роста поголовья и реинтродукции их в природе страны, в мае 2019 года из зоопарков Франции и Бельгии на территорию Исмаиллинского отделения Шахдагского национального парка были ввезены 12 зубров. Отрадно, что их число уже достигло 14".