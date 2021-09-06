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В Шахдагском национальном парке родился еще один детеныш зубра

В Шахдагском национальном парке родился еще один детеныш зубра Еще у одного зубра, привезенного в Азербайджан в рамках проекта реинтродукции этих животных, реализуемого Общественным объединением İDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родился детеныш.
Экология
6 сентября 2021 г. 21:37
В Шахдагском национальном парке родился еще один детеныш зубра

Еще у одного зубра, привезенного в Азербайджан в рамках проекта реинтродукции этих животных, реализуемого Общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родился детеныш.

Как передает Report, об этом сообщила представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова.

Она отметила, что после появления на свет зубра количество детенышей возросло до пяти: "Детеныш здоров, он адаптировался к местным условиям и примкнул к стаду".

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве, подписанным между Общественным объединением IDEA и Шахдагским национальным парком, в мае 2019 года на территорию Исмаиллинского отделения Шахдагского национального парка из Европы было завезено 12, а в 2020 году - еще 5 голов зубров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahdağ Milli Parkında daha bir zubr balası dünyaya gəlib

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