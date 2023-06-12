В Шахдагском национальном парке родились три детеныша зубра

У трех зубров, привезенных в Азербайджан в рамках проекта по реинтродукции зубров, реализуемого общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родились детеныши.
Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева.
Она отметила, что число детенышей зубров в национальном парке уже достигло восьми: "При совместной организации общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и азербайджанского представительства Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) в нашу страну были завезены 36 европейских зубров из Франции, Бельгии и Германии. В настоящее время количество зубров достигло 44".
Европейский зубр включен в недавно вышедшее 3-е издание "Красной книги" Азербайджана.