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В Шахдагском национальном парке родились три детеныша зубра

В Шахдагском национальном парке родились три детеныша зубра У трех зубров, привезенных в Азербайджан в рамках проекта по реинтродукции зубров, реализуемого общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родились детеныши
Экология
12 июня 2023 г. 13:23
В Шахдагском национальном парке родились три детеныша зубра

У трех зубров, привезенных в Азербайджан в рамках проекта по реинтродукции зубров, реализуемого общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родились детеныши.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева.

Она отметила, что число детенышей зубров в национальном парке уже достигло восьми: "При совместной организации общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и азербайджанского представительства Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) в нашу страну были завезены 36 европейских зубров из Франции, Бельгии и Германии. В настоящее время количество зубров достигло 44".

Европейский зубр включен в недавно вышедшее 3-е издание "Красной книги" Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahdağ Milli Parkında üç zubr balası dünyaya gəlib

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