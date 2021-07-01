В Шахдагском национальном парке на свет появился еще один зубренок

В рамках проекта реинтродукции зубров, осуществляемого Общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF), у одной из самок зубра родился детеныш.

В рамках проекта реинтродукции зубров, осуществляемого Общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF), у одной из самок зубра родился детеныш.

Как передает Report, об этом журналистам сообщила представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова.

Она отметила, что после появления на свет зубра количество детенышей возросло до 4-х: "Детеныш здоров, он адаптировался к местным условиям и примкнул к стаду".

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве, подписанным между Общественным объединением IDEA и Шахдагским национальным парком, в мае 2019 года на территорию Исмаиллинского отделения Шахдагского национального парка из Европы было завезено 12, а в 2020 году - еще 5 голов зубров.