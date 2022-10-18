В Шахдаге выпал снег

В Шахдаге выпал снег.

В Шахдаге выпал снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

По состоянию на 18:00 18 октября на территории страны продолжались нестабильные погодные условия. В Нахчыване, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Гяндже, Шемкире, Товузе, Агстафе, Агдаме, Балакяне, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Шабране, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Баку и на Абшеронском полуострове (Баку, Сумгайыт, Маштага) наблюдались грозы и дожди, местами ливневого характера.

В Шахдаге с 11:30 периодически шел снег.

В результате проливных дождей в 14:00 в пункте Эйричай Башдашагыл (Огуз) наблюдались сели.