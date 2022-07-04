В Шахдаге выпал снег

11:44

В Баку в столице средняя температура воздуха ниже климатической нормы. В Шахдаге температура воздуха упала до 0 градусов, в результате осадки перешли в снег, образовалось снежное покрытие в 1 см.

Как сообщает Report, об этом рассказала руководитель Гидрометслужбы Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она отметила, что это редкое явление, однако аналогичная аномалия имела в районе Шахдага 1 июля 2019 года. "Рекордное количество наводнений и селей в июне, нестабильная погода в июле в очередной раз показывают усиление проявлений климатических изменений и роста аномальных атмосферных явлений", — заявила она.

Глава службы отметила, что холодный атмосферный фронт, провоцирует интенсивные и сильные осадки, преимущественно в северных и западных районах. "На некоторых участках Большого Кавказа прошли сильные ливни, количество выпавших за 12 часов осадков в Балакене составили 83 мм (108% месячной нормы), Загатале – 80 мм (104% месячной нормы). В результате утром в Загатальском районе прошли сели в районе сел Талачай, Гымыр, Гымырбазар", - отметила она.