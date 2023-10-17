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В Шахдаге выпал снег

В Шахдаге выпал снег По состоянию на 09:00 17 октября, в Азербайджане наблюдалась нестабильная погода, осадки, в Шахдаге выпал снег.
Экология
17 октября 2023 г. 09:46
В Шахдаге выпал снег

По состоянию на 09:00 17 октября, в Азербайджане наблюдалась нестабильная погода, осадки, в Шахдаге выпал снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Ордубаде, Лерике, Шахдаге, Джульфе, Зардабе, Нахчыване, Гедабеке, Гяндже, Шамкире, Исмаиллы, Гобустане, Халтане, Гейчае, Бейлагане, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Ярдымлы, Лянкяране, Шахбузе составило до 4 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове до 1 мм.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 2 см.

В Грызе, Гейгеле, Шамахы, Лерике наблюдался туман.

Скорость западного ветра составила в Нахчыване до 20 м/с , в Дашкесане - до 18 м/с, в Кялвязе - до 16 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Şahdağa qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

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