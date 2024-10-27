В северных районах Азербайджана выпал снег

По состоянию на 09:00 27 октября дождливая погода на территории Азербайджана продолжалась и в ночные часы.

На территории Азербайджана ночью наблюдалась погода с осадками, в северных районах шел снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации на 09:00 воскресенья, утром в западных районах осадки постепенно прекратились, в восточных районах наблюдались кратковременные дожди, в горных районах шел снег.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 5 мм, в Астаре - 34 мм, в Лянкяране - 26 мм, в Габале и Гобустане - 13 мм, в Лерике - 11 мм, в Халтане - 9 мм, в Ярдымлы - 8 мм, в Гахе и Джафархане - 7 мм, в Сабирабаде - 5 мм, в Шеки - 4 мм, в Алтыагадже, Огузе, Бейлагане, Кюрдамире, Дашкесане, Гядабейе, Гёйчае и Гусаре - 3 мм, в Нефтчале и Шабране - 2 мм, в Загатале, Балакене и Губе - 1 мм.

В горных селах Губинского и Загатальского районов выпал снег.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в открытом море достигла 4 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 12°, в Нахчыванской АР и низменных районах - до 7°, в горных - до 1° градуса тепла, в высокогорье зафиксировано до 11 градусов мороза.

В столице и на полуострове, а также в восточных районах республики до полудня местами ожидается изморось.