В северных и западных районах Азербайджана ожидаются ливни и сильный ветер

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются ливни и сильный ветер

С полудня 18 июня до полудня 21 июня в ряде районов с перерывами прогнозируются ливневые дожди.

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С полудня 18 июня до полудня 21 июня в ряде районов с перерывами прогнозируются ливневые дожди. Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. По информации, в Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском районах ожидаются интенсивные осадки, грозы и град. Скорость западного ветра в некоторых местах усилится до 20-25 м/с. Есть вероятность увеличения водности рек, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки. Подпишитесь на наш Telegram канал