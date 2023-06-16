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В северных и западных районах Азербайджана ожидаются ливни и сильный ветер

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются ливни и сильный ветер С полудня 18 июня до полудня 21 июня в ряде районов с перерывами прогнозируются ливневые дожди.
Экология
16 июня 2023 г. 17:36
В северных и западных районах Азербайджана ожидаются ливни и сильный ветер

С полудня 18 июня до полудня 21 июня в ряде районов с перерывами прогнозируются ливневые дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По информации, в Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском районах ожидаются интенсивные осадки, грозы и град.

Скорость западного ветра в некоторых местах усилится до 20-25 м/с.

Есть вероятность увеличения водности рек, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки.

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Версия на азербайджанском языке Şimal və qərb rayonlarında leysan yağacaq, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

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