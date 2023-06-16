В северных и западных районах Азербайджана ожидаются ливни и сильный ветер

С полудня 18 июня до полудня 21 июня в ряде районов с перерывами прогнозируются ливневые дожди.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
По информации, в Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском районах ожидаются интенсивные осадки, грозы и град.
Скорость западного ветра в некоторых местах усилится до 20-25 м/с.
Есть вероятность увеличения водности рек, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки.