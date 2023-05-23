В северных и северо-западных районах Азербайджана создаются новые национальные парки

В настоящее время начато создание новых национальных парков на территории, прилегающей к Загатала-Балакенскому биосферному заповеднику, долине реки Ганых (Алазань) и горному хребту Ахар-Бахар на базе Загатальского государственного природного заповедника,

В настоящее время начато создание новых национальных парков на территории, прилегающей к Загатала-Балакенскому биосферному заповеднику, долине реки Ганых (Алазань) и горному хребту Ахар-Бахар на базе Загатальского государственного природного заповедника, а также на базе Гахского государственного природного заповедника и Илисуйского государственного природного заповедника.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на конференции, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, проходящей в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) по охране биологического разнообразия.

По его словам, особое значение придается региональному и глобальному сотрудничеству в направлении защиты биологического разнообразия: "Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан присоединился ко всем конвенциям, принятым в направлении защиты биологического разнообразия".