В северных и западных районах Азербайджана ожидаются дожди

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Северо-западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове будет 21-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 50-60%, днем 30-35%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла. На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) скорость северо-западного ветра временами усилится. Температура морской воды составит 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные дожди. Местами будут грозы, возможны ливни и град. Будет преобладать западный ветер, скорость которого временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 22-27, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем 22-27 градусов тепла.