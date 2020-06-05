В северных и западных районах Азербайджана наблюдались осадки

Объявлена фактическая погода в Азербайджане.

Так, в Шамкирском, Тертерском, Загатальском и Бардинском районах прошли дожди.

Как передает Report со ссылкой на Национальной службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, примерно в 16:05 - 16:10 в селе Гарагаджи Тертерского района выпал град диаметром 1,2-1,5 мм, в 16:30 в селе Гаджигайа Товузского района, в 16:40 в селах Хархар, Саманлы и Захмат Гедабекского района выпал мелкий град.

Северо-западный ветер усиливался в Нафталане, Гяндже до 24 м/с, в Товузе - до 23 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Баку до 23 м/с, в Маштаге, на Гум адасы до 20 м/с, в Сумгайыте, Бине, на острове Чилов, в Забрате, на Нефтяных Камнях до 17 м/с.

Согласно информации, полученной со станции на Нефтяных Камнях, высота волн достигла 3,2 метра.