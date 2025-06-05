В Сеуле стартовал Всемирный день окружающей среды с участием делегации из Азербайджана

В Сеуле стартовал Всемирный день окружающей среды с участием делегации из Азербайджана

В южнойкорейской столице - Сеуле стартовал "Всемирный день окружающей среды".

Как сообщает Report, данное мероприятие проводится при организации Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

В мероприятии принимает участие и азербайджанская делегация во главе с заместителем министра экологии и природных ресурсов Умайрой Тагиевой.

К участникам мероприятия с видеообращением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттеришу.

"Всемирный день окружающей среды посвящен поиску путей борьбы с пластиковым загрязнением. Пластиковое загрязнение душит нашу планету, нанося ущерб экосистемам, благополучию и климату. Пластиковые отходы засоряют реки, загрязняют океан и ставят под угрозу дикую природу. И по мере того, как он распадается на все более мелкие части, он проникает в каждый уголок Земли: от вершины горы Эверест до глубин океана, от человеческого мозга до грудного молока. Тем не менее, существует движение за срочные перемены", - сказал он.

Генсек организации также призвал предпринять более серьезные усилия для того, чтобы покончить с проблемой пластикового загрязнения и построить лучшее будущее для всего человечества.

Ожидается, что сегодня Азербайджан будет объявлен страной-хозяйкой мероприятия на 2026 год.