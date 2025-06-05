О нас

В Сеуле стартовал Всемирный день окружающей среды с участием делегации из Азербайджана

В Сеуле стартовал Всемирный день окружающей среды с участием делегации из Азербайджана В Сеуле стартовал Всемирный день окружающей среды с участием делегации из Азербайджана
Экология
5 июня 2025 г. 09:57
В Сеуле стартовал Всемирный день окружающей среды с участием делегации из Азербайджана

В южнойкорейской столице - Сеуле стартовал "Всемирный день окружающей среды".

Как сообщает Report, данное мероприятие проводится при организации Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

В мероприятии принимает участие и азербайджанская делегация во главе с заместителем министра экологии и природных ресурсов Умайрой Тагиевой.

К участникам мероприятия с видеообращением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттеришу.

"Всемирный день окружающей среды посвящен поиску путей борьбы с пластиковым загрязнением. Пластиковое загрязнение душит нашу планету, нанося ущерб экосистемам, благополучию и климату. Пластиковые отходы засоряют реки, загрязняют океан и ставят под угрозу дикую природу. И по мере того, как он распадается на все более мелкие части, он проникает в каждый уголок Земли: от вершины горы Эверест до глубин океана, от человеческого мозга до грудного молока. Тем не менее, существует движение за срочные перемены", - сказал он.

Генсек организации также призвал предпринять более серьезные усилия для того, чтобы покончить с проблемой пластикового загрязнения и построить лучшее будущее для всего человечества.

Ожидается, что сегодня Азербайджан будет объявлен страной-хозяйкой мероприятия на 2026 год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Seulda Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı ilə “Ümumdünya Ətraf Mühit Günü” başlayıb

Другие новости из категории

С завтрашнего дня в некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни
С завтрашнего дня в некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни
4 июня 2025 г. 17:21
Сабит Багиров: Не менее 6 рек текут из Армении, неся с собой риски экологического загрязнения
Сабит Багиров: Не менее 6 рек текут из Армении, неся с собой риски экологического загрязнения
4 июня 2025 г. 15:50
Синоптики предупредили о возможном граде в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили о возможном граде в регионах Азербайджана
4 июня 2025 г. 13:01
Советник министра: Изменение климата и его последствия не знают политических границ
Советник министра: Изменение климата и его последствия не знают политических границ
4 июня 2025 г. 10:52
Объявлена фактическая гидрологическая ситуация на реках
Объявлена фактическая гидрологическая ситуация на реках
4 июня 2025 г. 09:28
На встрече с делегацией АБР обсуждены вопросы охраны окружающей среды
ФотоНа встрече с делегацией АБР обсуждены вопросы охраны окружающей среды
3 июня 2025 г. 16:59
Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди и грозы
3 июня 2025 г. 12:52
В некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни, грозы, сели
В некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни, грозы, сели
2 июня 2025 г. 17:54
Завтра ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра ожидаются ливни и сильный ветер
2 июня 2025 г. 12:43
В Азербайджане объявили оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым сильным ветром
В Азербайджане объявили оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым сильным ветром
1 июня 2025 г. 18:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi