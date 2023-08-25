В Самухе после ливня по реке сошел сель

В Самухе после ливня по реке сошел сель.

В Самухе после ливня по реке сошел сель.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации на 21:00 25 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гяндже, Мингячевире, Шарурском, Дашкесанском, Гедабейском, Гёйгельском, Нафталанском, Шамкирском, Исмаиллинском, Шамахинском, Гобустанском, Губинском, Хачмазском, Гусарском, Бардинском, Евлах, Гёйчайском, Бейлаганском, Шекинском, Габалинском, Агстафинском, Товузском, Геранбойском, Нафталанском районах прошлись ливни с грозами.

В результате ливня в пункте Габырры Кясяман Самухского района в 20:00 по реке сошел сель.

Юго-восточный ветер в Нафталане временами усиливался до 24 м/с, в Геранбое - до 22 м/с.