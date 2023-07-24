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В Самухе должностному лицу вынесено серьезное предупреждение

В Самухе должностному лицу вынесено серьезное предупреждение В окрестностях кафе "Айсберг", осуществляющего деятельность в селе Нараджан Хачмазского района, вблизи от пункта автомойки в поселке Аран Евлахского района и на территории села Колайыр Самухского района выявлены факты складирования и сжигания бытовых отхо
Экология
24 июля 2023 г. 10:20
В Самухе должностному лицу вынесено серьезное предупреждение

В окрестностях кафе "Айсберг", осуществляющего деятельность в селе Нараджан Хачмазского района, вблизи от пункта автомойки в поселке Аран Евлахского района и на территории села Колайыр Самухского района выявлены факты складирования и сжигания бытовых отходов.

Как сообщил Report представитель Государственной службы экологической безопасности Бахруз Мамедов, расследование выявило, что в Хачмазском и Евлахском районах бытовые отходы складировались сотрудниками объектов, а в Самухском районе сбрасывались в долину грузовым автомобилем жилищно-коммунального хозяйства и производственного объединения.

По фактам в отношении виновных составлены акты и протоколы, приняты соответствующие меры.

По словам представителя службы, руководству Самухского районного жилищно-коммунального хозяйства и производственного объединения вынесено серьезное предупреждение в связи с осуществлением надзора над деятельностью водителей.

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